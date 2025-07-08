Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Первый частный академический хор в Перми запустят этой осенью

Частная филармония «Триумф» объявила о создании первого в городе частного академического хора под названием Triumphum vox. Его репертуар будет построен вокруг старинной и духовной музыки. Первые прослушивания начнутся уже через месяц. Академический хор приступит к репетициям в «Триумфе» уже осенью этого года.

Никита Чунтомов

В хоре помимо классического будет разнообразие музыкальных направлений: от импровизированных старинных мелодий средневековых «кодексов» до музыки современных композиторов и аранжировщиков. Его создатели планируют, что в хоре будет существовать два состава. Камерный будет направлен на проведение концертов и общий, члены которого будут работать с вокалистами-любителями хоровой музыки.

Руководить хором будет Анастасия Гуляева — солистка хора musicAeterna, участница вокального ансамбля musicAeterna 4. Специально для участия в проекте Анастасия вернется из Санкт-Петербурга в столицу Прикамья.

«Планы строим грандиозные, первый "отчетник" в октябре-ноябре, а большая презентация хора в марте-апреле, конечно планируем выступления не только в Перми, но и в Москве и Санкт-Петербурге, а когда-нибудь поедем покорять Зальцбург, пока это конечно амбициозная мечта, но цели нужно ставить самые высокие», — говорит о своих ожиданиях от хора Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф».

Авторы проекта надеются, что хор будет выпускать персональные пластинки эксклюзивных программ, отправляться в гастроли по российским городам и становиться участником хоровых фестивалей и конкурсов как российского, так и международного уровня.

Мы также рассказывали о более чем десяти фестивалях грядущего месяца. География их проведения выходит за пределы краевой столицы. Принять в них участие смогут как взрослые, так и дети.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: