Первый частный академический хор в Перми запустят этой осенью

В хоре помимо классического будет разнообразие музыкальных направлений: от импровизированных старинных мелодий средневековых «кодексов» до музыки современных композиторов и аранжировщиков. Его создатели планируют, что в хоре будет существовать два состава. Камерный будет направлен на проведение концертов и общий, члены которого будут работать с вокалистами-любителями хоровой музыки.

Руководить хором будет Анастасия Гуляева — солистка хора musicAeterna, участница вокального ансамбля musicAeterna 4. Специально для участия в проекте Анастасия вернется из Санкт-Петербурга в столицу Прикамья.

«Планы строим грандиозные, первый "отчетник" в октябре-ноябре, а большая презентация хора в марте-апреле, конечно планируем выступления не только в Перми, но и в Москве и Санкт-Петербурге, а когда-нибудь поедем покорять Зальцбург, пока это конечно амбициозная мечта, но цели нужно ставить самые высокие», — говорит о своих ожиданиях от хора Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф».

Авторы проекта надеются, что хор будет выпускать персональные пластинки эксклюзивных программ, отправляться в гастроли по российским городам и становиться участником хоровых фестивалей и конкурсов как российского, так и международного уровня.

Мы также рассказывали о более чем десяти фестивалях грядущего месяца. География их проведения выходит за пределы краевой столицы. Принять в них участие смогут как взрослые, так и дети.

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