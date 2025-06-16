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Названы события Дягилевского фестиваля, которые собираются показывать в прямом эфире

Некоторые события основной программы Дягилевского фестиваля-2025 планируют показывать в прямом эфире. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что трансляции пройдут в онлайн-кинотеатре Okko, на цифровом ТВ Дом.ру, в социальных сетях и на RUTUBE. Несколько трансляций собираются показать в Фестивальном клубе в частной филармонии «Триумф».

Дягилевский фестиваль/ВКонтакте

В числе событий Дягилевского фестиваля, которые будут транслировать — музыкальная феерия Петра Главатских «Прибытие корабля» (16+), концерт ансамбля медных духовых инструментов musicAeterna Brass «Бах и джаз» (6+), программа от Московского ансамбля современной музыки Апергис, Крам, Ржевски (12+), танцевальный спектакль «Стыд» (18+) от труппы musicAeterna Dance. Эти события пройдут с 16 по 18 июня.

19 июня собираются транслировать спектакль «Король Лир» (18+) от новокуйбышевского театра «Грань» и перформанс Софии Хилл (18+), ведущей актрисы дельфийского театра «Аттис». Финальным прямым эфиром в рамках Дягилевского фестиваля станет сольный концерт (16+) Насира Шамма, мастера игры на классической арабской лютне — уде.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль «ЛетоJazz» в этом году собираются провести в новой локации.

Информационный обзор редакции.

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