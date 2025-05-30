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Фестиваль «ЛетоJazz» в этом году собираются провести в новой локации

Фестиваль «ЛетоJazz» в Перми в 2025 году собирается переехать на новую площадку. Местом выступления джазовых артистов станет не городская эспланада, а летний дворик Пермского института культуры.

Фабрика радости/Telegram

В Центре по реализации проектов в сфере культуры рассказали, что музыка в новом пространстве будет звучать особенно уютно. Дата проведения остается прежней — «ЛетоJazz» пройдет 19 июля. На фестивале в этом году выступят «Уральский диксиленд» (Челябинск), квартет Анны Бутурлиной (Москва), Арсен Мукенди (Конго) и квартет Кирилла Кирпичева (Екатеринбург), Angelique & Afro Dite (Ямайка/Россия).

Недавно мы рассказывали, что фанаты BTS планируют устроить в июне фестиваль в честь 12-летия группы.

Информационный обзор редакции.

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