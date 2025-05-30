Фестиваль «ЛетоJazz» в этом году собираются провести в новой локации

В Центре по реализации проектов в сфере культуры рассказали, что музыка в новом пространстве будет звучать особенно уютно. Дата проведения остается прежней — «ЛетоJazz» пройдет 19 июля. На фестивале в этом году выступят «Уральский диксиленд» (Челябинск), квартет Анны Бутурлиной (Москва), Арсен Мукенди (Конго) и квартет Кирилла Кирпичева (Екатеринбург), Angelique & Afro Dite (Ямайка/Россия).

Недавно мы рассказывали, что фанаты BTS планируют устроить в июне фестиваль в честь 12-летия группы.

Информационный обзор редакции.