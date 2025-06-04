Новый музыкальный-спектакль-прогулку презентует театр оперы и балета

Спектакль-прогулка исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. В основе «Городской сюиты» лежит музыка, в него органично вплетены настоящие истории людей. «Например, в одном эпизоде рассказывается о юноше, который вырос в небольшой деревне Пермского края и впервые попал в город, поступив в университет. Для него город — это огромная, звучащая машина, которая все время куда-то спешит. В другом — показан взгляд ребенка, который начинает познавать город с собственного дома, двора, квартала. Его восприятие меняется, развивается, становится все более точным — и, возможно, даже опережает взрослое», — делится подробностями о спектакле один из его создателей, Андрей Платонов.

Город раскроется в спектакле через эпизоды с разным настроением, ритмом и звучанием, а основой станет псевдобарочная и псевдоклассическая музыка, написанная специально для премьеры. Авторы объясняют, что она создает контраст с суетливым, напряженным ритмом современной городской жизни. Премьерные показы «Городской сюиты» планируются 5, 6, 7 и 12 июня.

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Информационный обзор редакции.