Фанаты BTS планируют провести в июне фестиваль в честь 12-летия группы

Событие намерены провести в формате летнего open-air фестиваля в пространстве событий на улице 1905 года. Поводом для него станет 12-летие группы BTS, а также возвращение артистов из армии. В программе фестиваля в честь BTS в Перми запланированы дискотека с лучшими треками группы и выступления танцевальных команд. Подобные события в середине июня пройдут и в других российских городах.

Недавно мы рассказывали о том, что в День города в Перми проведут фестиваль «Блогеры России» — к нему присоединятся ведущие площадки, блогеры, агентства, а также начинающие лидеры мнений.

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