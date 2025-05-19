На День города в Пермь приедут блогеры и лидеры мнений: рассказываем, как еще планируют праздновать

Центральными площадками празднования Дня города в Перми в 2025 году станут центральный квартал эспланады, площадь перед Театром-Театром и большой амфитеатр на набережной Камы. В пресс-службе городской администрации рассказали, что по традиции праздновать начнут в сквере им. Татищева 11 июня ночью, а 12 июня на аллее Доблести и Славы в 2025 году торжественно откроют шесть звезд.

На площади перед Театром-Театром устроят концертную программу, которая будет состоять из нескольких блоков. Основным станет фестиваль «Блогеры России» — к нему присоединятся все, кто связан с социальными сетями: ведущие площадки, блогеры, агентства, а также начинающие лидеры мнений. Событие пройдет в Перми впервые благодаря полученному статусу «Молодежная столица России». В рамках фестиваля проведут автограф-сессию одного из приглашенных гостей (кто это будет, пока не уточняют), также в программе: лекции от популярных блогеров, тематические мастер-классы и выступления артистов, флешмоб в честь празднования Дня России «Воздушная красота».

В течение всего дня в центральном квартале эспланаде пройдет праздничная программа с участием детских и подростковых коллективов, спектаклем от Пермской краевой филармонии, показательными выступлениями от Российского союза боевых искусств. На набережной будут работать разнообразные интерактивные площадки. Закончится День города в Перми в 2025 году семиминутным салютом в 23:00, его запустят с территории городского пляжа.

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