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Африканские ритмы и изысканный вокал: известна бесплатная программа фестиваля «ЛетоJazz»

Появились подробности об артистах, которые планируют выступать на городской эспланаде на фестивале «ЛетоJazz». В этом году он пройдет 19 июля.

Фабрика радости/Telegram

В программу войдут джазовые композиции во всех его проявлениях: от традиционного диксиленда и изысканного вокала до африканских ритмов и жаркого регги. Организаторы фестиваля, Центр по реализации проектов в сфере культуры рассказали, что в Перми планируют выступить Уральский диксиленд (Челябинск), Анна Бутурлина и квартет (Москва), Арсен Мукенди и квартет Кирилла Кирпичева (Екатеринбург/Конго), Angelique & Afro Dite (Ямайка/Россия).

Недавно мы рассказывали о программе Дягилевского фестиваля в 2025 году.

Информационный обзор редакции. 12+

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