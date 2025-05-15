Дирижер Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин попал в лонг-лист рейтинга Forbes

Журнал Forbes отмечает неординарный подход дирижера к репертуару: от малоизвестных произведений композитора ХХ века Гавриила Попова до работы современных авторов, например, опера «Сатьяграха» Филипа Гласса.

Иван Худяков-Веденяпин родился в Санкт-Петербурге, в рамках конкурсов и мастер-классов дирижировал musicAeterna, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под руководством Юрия Башмета. С 2021 года работает дирижером Пермского театра оперы и балета.

Кстати, в этот же рейтинг попал пермский лыжник Савелий Коростелев, а также блогеры Арина Рыкова, малышка Ева Карпикау, музыканты Mona, Nansi & Sidorov, Bearwolf, Xolidayboy, комик Динара Курбанова, актер Марк Эдельштейн.

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