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Дирижер Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин попал в лонг-лист рейтинга Forbes

В лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в 2025 году попал 26-летний дирижер Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин. Он представлен в номинации «Искусство».

Пресс-служба театра оперы и балета

Журнал Forbes отмечает неординарный подход дирижера к репертуару: от малоизвестных произведений композитора ХХ века Гавриила Попова до работы современных авторов, например, опера «Сатьяграха» Филипа Гласса. 

Иван Худяков-Веденяпин родился в Санкт-Петербурге, в рамках конкурсов и мастер-классов дирижировал musicAeterna, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под руководством Юрия Башмета. С 2021 года работает дирижером Пермского театра оперы и балета.

Кстати, в этот же рейтинг попал пермский лыжник Савелий Коростелев, а также блогеры Арина Рыкова, малышка Ева Карпикау, музыканты Mona, Nansi & Sidorov, Bearwolf, Xolidayboy, комик Динара Курбанова, актер Марк Эдельштейн.

Информационный обзор редакции.

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