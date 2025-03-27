Постановка «Похождения повесы» получила награду престижной оперной премии Casta Diva

Театр оперы и балета стал лауреатом престижной премии Casta Diva. Признание жюри в номинации «Спектакль года» получила опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» в постановке Андрея Прикотенко.
Как рассказали в пресс-службе театра, получение награды Casta Diva — это заслуженное признание таланта режиссера, исполнителей и всей творческой команды. Еще одна победа у Надежды Павловой. В номинации «Певица года» отметили ее мастерство, артистизм и глубину музыкальной интерпретации.
В числе лауреатов российской оперной премии Casta Diva также попали Ариунбаатар Ганбаатар («Певец года») и Нижегородский театр оперы и балета («Событие года»).
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