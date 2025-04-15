Концерт группы Artik&Asti в Перми перенесли на полгода

На официальном сайте группы указано, что концерт в Перми перенесли «по техническим причинам». Новой датой выступления назначено 14 октября. Примерно в это же время у Artik&Asti планируются концерты в Екатеринбурге и Челябинске, их не переносили.

Организаторы выступления сообщили, что все раннее купленные билеты останутся действительными 14 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми перенесли старт всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ», но на один день.

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