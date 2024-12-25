Названа одна из главных премьер Дягилевского фестиваля 2025 года

Оперных премьер будет три. Одну из них пока держат в секрете. В числе главных событий организаторы назвали «Пиковую даму» Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса.

Также в новом сезоне будет коллаборация фестиваля и Пермской оперы — опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижером выступит Владимир Ткаченко.

Информационный обзор редакции.