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Названа одна из главных премьер Дягилевского фестиваля 2025 года

Стали известны даты проведения Дягилевского фестиваля (6+) в 2025 году. Традиционно он пройдет в начале лета, в этот раз с 13 по 22 июня.

Дягилевский фестиваль/ВКонтакте

Оперных премьер будет три. Одну из них пока держат в секрете. В числе главных событий организаторы назвали «Пиковую даму» Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса.

Также в новом сезоне будет коллаборация фестиваля и Пермской оперы — опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижером выступит Владимир Ткаченко.

Информационный обзор редакции.

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