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В оперном театре прозвучит «Соловей»: он продолжит «Цикл Стравинского»

Театр оперы и балета продолжит начатый в прошлом сезоне «Цикл Стравинского» исполнением оперы «Соловей» с Надеждой Павловой в главной партии. Концерт пройдет 23 марта под управлением главного дирижера театра Владимира Ткаченко.

Работа над «Соловьем» началась в 1908 году, опера была закончена спустя шесть лет. За это время сменились несколько исторических эпох, а сам Игорь Стравинский превратился из малоизвестного ученика Николая Римского-Корсакова в мастера музыкального модерна.

Премьера «Соловья» прошла в мае 1914 года на сцене парижской Гранд-опера в рамках Дягилевского сезона. В основу сюжета оперы легла одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена — в ней состязаются живой соловей и искусственный, находящийся при дворе китайского императора.

К «Циклу Стравинского» приурочены несколько событий Лаборатории современного зрителя». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры и Пермского края, 20 марта покажут эталон театрального воплощения оперы Игоря Стравинского — запись спектакля Робера Лепажа «Соловей и другие небылицы» (2010 г.). Также пройдут лекции: 22 марта «Музыкальный театр Игоря Стравинского. "Соловей"» профессора Московской консерватории Светланы Савенко и 23 марта «Ханс Кристиан Андерсен, парадоксальный романтик» филолога, учителя словесности московской «Новой школы» Виктора Симакова.

Информационный обзор редакции. 6+

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