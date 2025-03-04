Концерт Лолиты в Перми опять отменили

59.ru со ссылкой на саму Лолиту Милявскую сообщил, что причина сорвавшегося выступления — заявления от местных активистов. По данным издания, в середине февраля одна из общественных организаций Пермского края обратилась к властям с требованием отменить концерт Лолиты. Активисты считают, что публичные выступления певицы противоречат традиционным ценностям, нормам морали, этики. Отметим, что концерт Лолиты в Перми в 2024 году также отменили.

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