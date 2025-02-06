Обсуждение «Головоломки», работа с эмоциями, арт-практики: в ЦГК пройдет Mental Fest

В Центре городской культуры 15-16 февраля пройдет фестиваль Mental Fest — он посвящен заботе о ментальном здоровье.
Организаторы события стремятся сделать психологические здания доступными и создать безопасное пространство, где каждый сможет выразить свои мысли и чувства, и быть услышанным.
Планируется, что на фестивале Mental Fest будут выступать эксперты с доказательным подходом, пройдут практические занятия по работе с телом, эмоциями и творческим самовыражением. В числе тем — проживание кризисов, личные границы, связь тела и психики. Также в рамках Mental Fest планируют устроить киноклуб с обсуждением мультфильма «Головоломка 2».
Кстати! Все статьи, связанные с психологией и ментальным здоровьем, собраны вот здесь.
Информационный обзор редакции. 16+
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