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MusicAeterna в честь своего 20-летия приедет с гастролями в Пермь

Оркестр и хор Теодора Курентзиса MusicAeterna в честь своего 20-летия устроит гастрольный тур. В список городов включена и Пермь.

Антон Галкин

Планируется, что музыканты выступят в Новосибирске, где оркестр и хор были основаны, а также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. По данным «Нового компаньона», в программу тура войдут Вторая симфония Густава Малера и Девятая симфония Антона Брукнера. В Перми концерт оркестра и хора MusicAeterna пройдет 12 марта.

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