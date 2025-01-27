В честь дня рождения musicAeterna покажут записи трех культовых видеоконцертов оркестра

В программе три записи: премьера концерта «Реквием Моцарта», снятого на Зальцбургском фестивале; запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5». На показах будут присутствовать артисты musicAeterna: Елена Райс (скрипка) и Мария Зоркина (арфа).

Оркестр musicAeterna был создан в 2004 году. В течение восьми лет, с 2011 по 2019 годы был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года оркестр стал независимым музыкальным коллективом, который регулярно гастролирует по России и миру.

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