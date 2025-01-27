В честь дня рождения musicAeterna покажут записи трех культовых видеоконцертов оркестра

В честь 20-летия musicAeterna в Перми покажут легендарные видеозаписи выступлений оркестра Теодора Курентзиса в формате TheatreHD. Киноночь (12+) пройдет 31 января в частной филармонии «Триумф».
В программе три записи: премьера концерта «Реквием Моцарта», снятого на Зальцбургском фестивале; запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5». На показах будут присутствовать артисты musicAeterna: Елена Райс (скрипка) и Мария Зоркина (арфа).
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