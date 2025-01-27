18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В честь дня рождения musicAeterna покажут записи трех культовых видеоконцертов оркестра

В честь 20-летия musicAeterna в Перми покажут легендарные видеозаписи выступлений оркестра Теодора Курентзиса в формате TheatreHD. Киноночь (12+) пройдет 31 января в частной филармонии «Триумф».

musicaeterna.org/Лиля Ольховая

В программе три записи: премьера концерта «Реквием Моцарта», снятого на Зальцбургском фестивале; запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5». На показах будут присутствовать артисты musicAeterna: Елена Райс (скрипка) и Мария Зоркина (арфа).

Оркестр musicAeterna был создан в 2004 году. В течение восьми лет, с 2011 по 2019 годы был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года оркестр стал независимым музыкальным коллективом, который регулярно гастролирует по России и миру.

Ранее мы рассказывали, какие концерты стали самыми популярными в 2024 году

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: