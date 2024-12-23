Робот Арди устроит первый в мире музыкальный перформанс

Как сообщили в пресс-службе компании «Промобот», он исполнит треки, которые пишет сам, «пропуская через искусственный интеллект философские темы, эмоции и размышления о будущем». Среди них — «Любовь», «Робота работа» и «Чувства».

Во время шоу зрителям планируют показать свето-визуальное шоу, которое также создано искусственным интеллектом. Также в рамках перформанса Арди прочитает лекцию на тему робота будущего.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край поднялся в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию.

Информационный обзор редакции.