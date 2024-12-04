Импровизации с ИИ, лекция о скрипках, Mrs Major Tom: в ЦГК устроят музыкальный мини-фестиваль

В ЦГК планируют устроить перформанс «В сердце» — творческое исследование себя, звука и визуального, лекцию о скрипках будущего, перформативную практику «5 ритмов», вдохновленную принципами экстатического танца.

Также на мини-фестивале будет музыки: легкая новогодняя, джазовые переложения современных песен, космическая электронная, импровизации с искусственным интеллектом и авторский материал в образе Mrs Major Tom (проект Аси Фиддлер о космической путешественнице и музыканте).

Кстати! В этот же день на Часовом заводе пройдет зимний котофест: мы рассказывали о его программе.

Информационный обзор редакции. 16+