Главным хормейстером оперного театра стала бывшая участница musicAeterna

Пост главного хормейстера театра оперы и балета заняла Валерия Сафонова. На протяжении 20 лет была участником musicAeterna.

«Валерия Сафонова хорошо знакома многим поклонникам нашего театра — на протяжении нескольких лет она выходила на сцену Пермской оперы в разных амплуа: и как дирижер, и как хормейстер musicAeterna, и как солистка. Сотрудничество с musicAeterna определило широкий репертуарный кругозор Сафоновой — от старинной музыки до мировых премьер современных композиторов», — рассказали в пресс-службе театра.

В новой должности Валерия Сафонова продолжит развивать хор как один из важнейших творческих коллективов театра. Как рассказали в пресс-службе оперного, она займется также расширением концертного репертуара. Первым выступлением в качестве главного хормейстера станет концерт «Дух дышит, где хочет: пять веков английской музыки», который запланирован на 19 февраля 2025 года.

До сентября 2024 году пост главного хормейстера занимала Екатерина Антоненко. Теперь она — художественный руководитель Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

Кстати! В декабре Теодор Курентзис и musicAeterna представят новую программу на фестивале «Дягилев +».

Информационный обзор редакции. 16+