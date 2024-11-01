Теодор Курентзис и musicAeterna представят новую программу на «Дягилев +»

В этом году главным событием «Дягилев +», который является послесловием к Дягилевскому фестивалю, станет новая программа musicAeterna. В Пермь приедет Теодор Курентзис, под его управлением оркестр даст два концерта.

26 и 27 декабря musicAeterna исполнит сочинения двух мастеров начала XX века, Мориса Равеля и Отторино Респиги. Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в программу «Дягилев +» вошла лекция «Респиги, Равель, Дягилев и другие» театроведа и музыкального критика Ильи Кухаренко. Он расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева» и о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино. Также пройдет открытая репетиция оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса к симфонической программе фестиваля.

Кстати, недавно в Пермь с большим концертом в честь своего 25-летия приезжал Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Мы рассказывали, как это было.

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