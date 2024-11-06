Известно, какие концерты были популярными у пермяков с начала года

Названы самые популярные культурные события 2024 года в Перми, на которые купили больше всего билетов. В топ-10 в основном вошли концерты, все они проходили в УДС «Молот». Об итогах за девять месяцев рассказал «Новый компаньон» со ссылкой на «Яндекс Афишу».

Лидером по количеству билетов стал концерт Басты, на втором и третьем местах — выступления Anna Asti и Zivert. Четвертое место занимает приезд группы «Звери». Замыкает пятерку событие Дягилевского фестиваля — опера «Дюсапен. Passion. Страсть». На десятом месте оказалась еще одна опера «Стравинский. Похождения повесы», остальные события — концерты.

Чаще всего именно на концерты пермяки покупали билеты с помощью сервиса (на них приходилось 52%), затем идут театры (26,7%) и стендапы (7,1%).

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми отменили ноябрьский концерт певицы Ани Лорак.

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