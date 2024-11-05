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Музыка

Концерт Ани Лорак в Перми отменили

Ани Лорак/ВКонтакте

Концерт певицы Ани Лорак, который должен был пройти в СК Сухарева 19 ноября, отменили. При этом в соседних городах — в Челябинске и Екатеринбурге — артистка выступит.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на кассы, концерт не перенесли, а именно отменили. И связано это с техническими причинами. Впрочем, организаторы концерта Ани Лорак в Перми пока никак не комментируют случившееся. Деньги за билеты.

Напомним, ранее группа «Пилот» отменила концерт из-за травмы музыканта, а «Алиса» перенесла на апрель из-за того, что билеты плохо продавались.

Информационный обзор редакции. 16+

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