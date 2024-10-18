Концерт группы «Пилот» отменили

Концерт рок-группы «Пилот», который должен был пройти 19 октября в пермском клубе «Свобода», отменили. Также выступлений не будет в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске.

Причина отмены концерта «Пилота» в Перми — травма барабанщика Никиты Белозерова, у него сильное растяжение и трещина мизинца. «Ему предписан недельный покой, что исключило возможность участия в концертах на этой неделе, — рассказали представители группы в социальных сетях. — Без Никиты Николаевича наше шоу не играется».

Концерт в Перми переносится на 6 февраля. Билеты останутся действительными.

О других интересных событиях на неделе читайте в афише: она выходит по четвергам и понедельникам.

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