В Хохловке пройдет фестиваль, посвященный единению с природой

В архитектурно-этнографическом музее Хохловка 15 и 16 июня пройдет «ЭкоПикник». Как рассказали в пресс-службе краеведческого музея, это медленный фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего.

В 2024 году его тема – «Есть контакт». Вся Хохловка в эти дни превратится в зону контакта со стихийными и природными явлениями: ветром, водой, землей, теплом, лесом. На территории музея откроют места для медитации, сенсорные дорожки, зону наблюдения за облаками и ветром, несколько игровых площадок: «мокрую», «теплую» подвижную и лесную около Охотничьего становья.

В программе «Эко-Пикника» также будут мастер-классы, интерактивные занятия, познавательные экскурсии, кинопоказы, квест по территории музея.

Кстати, в эти выходные в центре Перми также пройдет фестиваль, посвященный природе и экологии. О нем и о других событиях июня мы рассказывали в этой статье.

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