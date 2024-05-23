Запоет тонна стали: в PERMM пройдет концерт – звуковая инсталляция

В музее современного искусства PERMM 30 мая пройдет перкуссионный концерт SONATRIP 2 («Жидкий металл») – он же является звуковой инсталляцией. Его исполнит музыкант-перкуссионист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евсевий Зубков.

SONATRIP специально для PERMM создал музыкант и звуковой художник Петр Айду. Его соавтором был художник Вадим Кондаков – он известен тем, что экспериментирует со свойствами металла. SONATRIP – это инсталлированные в определенном порядке металлические объекты. Все они изготовлены из стали 3, из которой производят самые разные конструкции и сооружения – от гвоздей до рельсов и мостов. Материал и масса объектов одинаковая, но форма – разная, поэтому звучание каждого отличается.

«Тонна стали, воплощенная в нескольких десятках объектов. С точки зрения жанров SONATRIP 2 – интерактивная звуковая скульптура, но в то же время – музыкальное произведение, партитура которого неотделима от инструмента, его физических свойств и формы», – объясняют в пресс-службе музея PERMM.

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