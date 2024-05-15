В программу Дягилевского фестиваля-2024 добавили ночные концерты

Новые концерты пополнили программу Дягилевского фестиваля в 2024 году. Напомним, он будет проходить в Перми с 20 по 29 июня.

В основную программу добавили ночные концерты-энигмы, ставшими уже традиционными и определяющими атмосферу фестиваля. «Музыка начинает звучать глубоко за полночь, а какие именно произведения исполнят музыканты, заранее неизвестно. В этом году в программе фестиваля четыре концерта-энигмы в новой локации – исторической гостиной Дома Дягилева, где импресарио провел свои детские годы», – рассказали в пресс-службе Дягилевского фестиваля.

Также в 2024 году на Дягилевском фестивале дадут два концерта. Ансамбль Miludus представит редкие образцы барочной музыки в программе «La Folie» (это будут сочинения Люлли, Верачини, Генделя, Джеминиани, Рамо), музыку Карла Филиппа Эмануэля Баха исполнят флейтистка Тая Кёниг-Тарасевич, скрипач Владислав Песин и лютнист Константин Щеников-Архаров.

Кстати! Мы рассказывали о том, какие события Дягилевского фестиваля-2024 нельзя пропустить, а также напоминали об истории становления главного культурного события города.

Летом в Пермском крае пройдут и другие интересные события. Например, в июле в окрестностях Кунгура состоится фестиваль воздухоплавания «ПРОНЕБО».

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