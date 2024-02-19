Под Кунгуром пройдет еще один рок-фестиваль

В Пермском крае пройдет двухдневный фестиваль «РокАномалия» (16+). Событие станет магнитом для тысяч любителей музыки со всей России, уверяют организаторы.

Фестиваль будет проходить 29-30 июня в Кунгурском районе на полях села Плеханово. Хедлайнерами в 2024 году станут группа «Северный флот».

Одним из ярких событий, по словам организаторов, станет «Рокерская свадьба». В эти дни запланирована официальная регистрация брака для любителей рок-музыки. Она должна стать самой масштабной по количеству гостей в Пермском крае в 2024 году.

Отметим, что это не единственный рок-фестиваль, который пройдет в Пермском крае этим летом. В Кунгурском районе на аэродроме Мыльники состоится фестиваль «Небеска», который устроят бывшие организаторы «Небесной ярмарки».

Информационный обзор редакции. 16+