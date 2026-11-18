Мультфильмы рассказывают об истории Перми и героях, в честь которых названы улицы. Среди них: улицы Василия Татищева, Павла Соловьева, Светланы Можаевой, Мира. Всего их в списке 60.

Производством мультипликационной серии об истории Перми занималась студия «Анимашка», ее основатель Олеся Астахова — номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025. К проекту присоединились воспитанники детских садов и образовательных центров — дети вместе с педагогами придумывали сюжеты, создавали городские декорации и персонажей, занимались покадровой съемкой.

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