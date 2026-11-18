Пермская анимационная студия выпустила серию мультфильмов о названиях городских улиц. Премьера проекта, который получил название «Как улицы Перми имена искали», запланирована на 22 ноября в «Кристалле».
Мультфильмы рассказывают об истории Перми и героях, в честь которых названы улицы. Среди них: улицы Василия Татищева, Павла Соловьева, Светланы Можаевой, Мира. Всего их в списке 60.
Производством мультипликационной серии об истории Перми занималась студия «Анимашка», ее основатель Олеся Астахова — номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025. К проекту присоединились воспитанники детских садов и образовательных центров — дети вместе с педагогами придумывали сюжеты, создавали городские декорации и персонажей, занимались покадровой съемкой.
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