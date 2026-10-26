Дебютная работа Елизаветы Бобылевой взяла главный приз национального конкурса «Послание к человеку»

Дебютная работа «Мама» Елизаветы Бобылевой получила приз «Золотой Кентавр» и 100 тыс. рублей как лучший документальный фильм национального конкурса с формулировкой: «За способность оставаться режиссером, снимая самых близких». Картина молодого режиссера появилась в результате работы док-резиденции. Фильм «Мама» на фестивале «Послания к человеку» получил также приз имени Александра Расторгуева с формулировкой «За сокровенное кино».

На кинофестивале отметили еще одну пермскую работу — фильм «Откуда я уйду» режиссера Ольги Аверкиевой. Картина, рассказывающая о директоре Чердынского краеведческого музея Ирине Трофимовой, получила приз генерального партнера с формулировкой «За нежность лирической темы в производственной драме».

«Золотого кентавра» международного конкурса получил фильм «Творимые души» Ставроса Псилакиса. Всего на фестивале «Послания к человеку» участвовало 75 конкурсных работ, а также 12 полноценных спецпрограмм.

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