Назван список фильмов, которые будут снимать начинающие кинематографисты

Определен список документальных фильмов, которые будут снимать при поддержке Пермского союза кинематографистов и фонда грантов губернатора. В отборочном питчинге участвовали 12 проектов, на следующую ступень допустили 8. Авторы будут дорабатывать свои сценарии вместе с кураторами в рамках кинолаборатории Док-резиденция. Она будет длиться целый год.

Как рассказали в пресс-службе союза кинематографистов, предложенные проекты касались локальных тем, осмысления истории провинциальных городов и попытки «отрекламировать» красоты природы Пермского края. Также растет интерес к терапевтическому кино, когда авторы выбирают героев в привычных обстоятельствах, но находящихся внутри глубокого конфликта с собой. На питчинге в прошлом году не было подобных проектов.

Одна из таких работ принадлежит режиссеру и оператору док кино Ангелине Трушниковой, страдающей от тревожно-депрессивного расстройства. Проект ее фильма «Буря в стакане» показывает, что автор понимает чувства людей, ежедневно преодолевающих тревогу, страх коммуникации и беспокойство. Ксения Мыльникова презентовала проект «Идеальные дни Алевтина», который будет повествовать о водителе романтик-трамвая Алевтине, которая любит свою работу. Женщина собирается на пенсию, а трамвай, на котором она работает, собираются списать. Еще один интересный проект питчинга – док комедия «Цвет дома», посвященный жэк-арту. Соавтор проекта Мария Мирошина – современная художница, живущая в Перми, но питающая теплые чувства к Лысьве, где прошло ее детство. Каждый год в городке проходят нешуточные соревнования между дворами. Маша примет участие в конкурсе и составит конкуренцию местным жэк-артистками.

Проекты, которые также допущены до сценарной мастерской Док-резиденции:

«За кулисами страха»/ Реж. Анастасия Беляева

«Мама»/ Реж. Елизавета Бобылева

«Мама впервые»/ Реж. Надежда Тимолянова

«Путь художника»/ Реж. Таисья Есенеева

«Территория семьи»/ Реж. Елена Конова

«На самом деле, людей с интересными идеями оказалось намного больше, чем я рассчитывал. Здорово, что питчинг прошел в обучающем формате. Это позволило авторам получить обратную связь, – рассказывает куратор по продюсированию, директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов. – Надеюсь, после участие в мастерских проекты станут глубже и интереснее. Темы, которые поднимают проекты, крайне значимые. Поэтому важно, чтобы их реализация была на высоком уровне: проработана стилистика, герои, пространство, операторское решение».

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