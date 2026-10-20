Пермский скалолаз Виктор Мусихин вышел в финал шоу «Суперниндзя»

В отборочном этапе спортсмен собрал два кольца, но не преодолел «Тарзанку». Зато в следующем туре смог обогнать скалолаза Даниила Романчука, чем обеспечил себе место в финале. Виктор Мусихин назвал новую трассу монстром, с которым можно подружиться. «Много нюансов нужно учитывать, потому что цена ошибки очень высока. В лидерах по времени сейчас молодежь, и я рад за них. Но хочу доказать, что и взрослые атлеты с бородой могут показать неплохой результат», — поделился пермский суперниндзя.

Другие участники из Перми — Лев Барях, Татьяна Ларина, Алена Сейп, Денис Ижгузин, Александр Наборщиков, Александра Смолина, Денис Яковлев — не дошли до финала.

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