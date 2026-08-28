Финалист детского шоу, спасатель на пляже, финансист: в новом сезоне «Суперниндзя» появятся восемь пермяков

В пятом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС появятся восемь участников из Пермского края. Всего в списке — 175 атлетов из 75 городов России. Премьера нового сезона запланирована на 6 сентября.
Пермский край в пятом сезоне шоу «Суперниндзя» будут представлять:
- Татьяна Ларина, участница прошлого сезона;
- Алёна Сейп, тренер по пол-дэнсу;
- Денис Ижгузин, 3D-дизайнер;
- Виктор Мусихин, финалист прошлого сезона;
- Александр Наборщиков, спасатель на пляже;
- Александра Смолина, финансист;
- Денис Яковлев, рекордсмен России и мира по стоянию на гвоздях;
- Лев Барях, двукратный финалист детской версии проекта.
По словам 16-летнего Льва, взрослое шоу — совсем другой уровень, так как трасса более сложная и большая. «Съемки проходят на улице, а не в помещении, к тому же ночью. Но опыт участия в детском шоу будет помогать таким, как я. Мы моложе, у нас больше энергии. Думаю, победитель где-то среди молодежи», — поделился парень.
В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что съемки нового сезона традиционного проходили в Минеральных Водах, где команда собирает масштабную полосу препятствий, сложность которых растет с каждым годом. Участники будут противостоять сильнейшим атлетам из Германии, США, Австралии, Швейцарии, Италии.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)