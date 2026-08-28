Финалист детского шоу, спасатель на пляже, финансист: в новом сезоне «Суперниндзя» появятся восемь пермяков

Пермский край в пятом сезоне шоу «Суперниндзя» будут представлять:

Татьяна Ларина, участница прошлого сезона;

Алёна Сейп, тренер по пол-дэнсу;

Денис Ижгузин, 3D-дизайнер;

Виктор Мусихин, финалист прошлого сезона;

Александр Наборщиков, спасатель на пляже;

Александра Смолина, финансист;

Денис Яковлев, рекордсмен России и мира по стоянию на гвоздях;

Лев Барях, двукратный финалист детской версии проекта.

По словам 16-летнего Льва, взрослое шоу — совсем другой уровень, так как трасса более сложная и большая. «Съемки проходят на улице, а не в помещении, к тому же ночью. Но опыт участия в детском шоу будет помогать таким, как я. Мы моложе, у нас больше энергии. Думаю, победитель где-то среди молодежи», — поделился парень.

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что съемки нового сезона традиционного проходили в Минеральных Водах, где команда собирает масштабную полосу препятствий, сложность которых растет с каждым годом. Участники будут противостоять сильнейшим атлетам из Германии, США, Австралии, Швейцарии, Италии.

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