Пермская Синематека запустит проект в честь здания бывшего кинотеатра, который снесут

Новый проект назван «Премьер». Он будет сосредоточен на просмотре фильмов и их обсуждении со специалистами кинематографа — режиссерами, сценаристами, продюсерами и др.

Первая встреча намечена на 23 октября: это будет спецпоказ фильма «Фьорд» (18+) Кристиана Мунджиу, победителя 79-ого Каннского фестиваля. В центре истории — румынская семья, переехавшая в норвежский городок, расположенный у фьорда. Они принадлежат к евангельским христианами, и многие современные европейские ценности им чужды, поэтому местные жители смотрят на них как на дикарей.

На первой встрече нового проекта Пермской Синематеки фильм вместе со зрителями будут обсуждать:

Елена Растянис — сценарист, журналист;

Сергей Слободин — основатель видеостудии ABSOLUTE;

Надежда Тимолянова — режиссер-документалист.

Евгения Силиванова — ведущая проекта и PR-директор Пермской синематеки.

Информационный обзор редакции.