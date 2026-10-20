Пермская Синематека запустит проект в честь здания бывшего кинотеатра, который снесут

Пермская Синематека запускает проект в честь здания бывшего кинотеатра «Премьер», которое занимала на протяжении 17 лет. Его должны снести в рамках реновации территории до конца года.
Новый проект назван «Премьер». Он будет сосредоточен на просмотре фильмов и их обсуждении со специалистами кинематографа — режиссерами, сценаристами, продюсерами и др.
Первая встреча намечена на 23 октября: это будет спецпоказ фильма «Фьорд» (18+) Кристиана Мунджиу, победителя 79-ого Каннского фестиваля. В центре истории — румынская семья, переехавшая в норвежский городок, расположенный у фьорда. Они принадлежат к евангельским христианами, и многие современные европейские ценности им чужды, поэтому местные жители смотрят на них как на дикарей.
На первой встрече нового проекта Пермской Синематеки фильм вместе со зрителями будут обсуждать:
- Елена Растянис — сценарист, журналист;
- Сергей Слободин — основатель видеостудии ABSOLUTE;
- Надежда Тимолянова — режиссер-документалист.
- Евгения Силиванова — ведущая проекта и PR-директор Пермской синематеки.
Информационный обзор редакции.
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