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Пермская Синематека запустит проект в честь здания бывшего кинотеатра, который снесут

Пермская Синематека запускает проект в честь здания бывшего кинотеатра «Премьер», которое занимала на протяжении 17 лет. Его должны снести в рамках реновации территории до конца года.

Пресс-служба Пермской Синематеки

Новый проект назван «Премьер». Он будет сосредоточен на просмотре фильмов и их обсуждении со специалистами кинематографа — режиссерами, сценаристами, продюсерами и др.

Первая встреча намечена на 23 октября: это будет спецпоказ фильма «Фьорд» (18+) Кристиана Мунджиу, победителя 79-ого Каннского фестиваля. В центре истории — румынская семья, переехавшая в норвежский городок, расположенный у фьорда. Они принадлежат к евангельским христианами, и многие современные европейские ценности им чужды, поэтому местные жители смотрят на них как на дикарей.

На первой встрече нового проекта Пермской Синематеки фильм вместе со зрителями будут обсуждать:

  • Елена Растянис — сценарист, журналист;
  • Сергей Слободин — основатель видеостудии ABSOLUTE;
  • Надежда Тимолянова — режиссер-документалист.
  • Евгения Силиванова — ведущая проекта и PR-директор Пермской синематеки.

Информационный обзор редакции.

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