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Урбанистика

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Здание бывшего кинотеатра «Премьер» планируют снести до конца года

В Перми готовятся снести здание бывшего кинотеатра «Премьер», в котором располагалась Пермская синематека. Оно находится на территории, которую ждет реновация. КРТ коснется участка вдоль улицы Куйбышева от Механошина до Белинского.

Яндекс.Карты

Пермская синематека в конце 2023 года переехала в здание кинотеатра «Кристалл». Демонтаж «Премьера» могут начать в октябре. Как сообщает v-kurse.ru со ссылкой на застройщика «Кортрос», снести здание бывшего кинотеатра планируют до конца 2026 года. Строительные работы в рамках КРТ должны начать во втором квартале 2027 года.

Напомним, застройщик должен расселить и снести 26 аварийных или ветхих домов, а также 49 объектов капитального строительства нежилого назначения. На этом месте планируют построить многоквартирные дома и детские сады, а также выделить участок под строительство нового корпуса школы №10.

Информационный обзор редакции.

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