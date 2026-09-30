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Кино и сериалы

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«Не только заводы и производственные процессы»: начался прием заявок на питчинг неигрового кино, посвященный промышленности

Питчинг неигрового кино в 2026 году посвятят промышленности. На конкурс авторам предлагают присылать работы, рассказывающие о производстве через истории людей, профессий и предприятий.

прометейфест.рф

В этом году питчинг пройдет в двух номинациях: «Короткометражный неигровой метр» (до 40 минут) и «Полнометражный неигровой фильм» (более 52 минут). В программу вошли 12 тематических направлений, которые должен затрагивать проект. Среди них: история предприятия, профессия через судьбу конкретного сотрудника, производственный цикл от сырья до готового продукта, промышленные династии и преемственность поколений. Фильмы могут быть посвящены женщинам в промышленности, роли предприятий в жизни городов, связи науки и производства и социальной жизни предприятий.

Главное условие — проект должен быть связан с Пермским краем либо его съемки полностью или частично должны пройти на территории региона. «Промышленность — это не только заводы, технологии и производственные процессы. За каждым предприятием стоят люди, их профессии, истории и целые города. В этом году мы предлагаем авторам посмотреть на промышленность именно через такие истории и показать их языком неигрового кино», — отметила генеральный продюсер Международного фестиваля индустриального кино «Прометей» Алена Семерикова.

Участвовать в питчинге могут юридические лица, в том числе некоммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России. Проекты неигровых фильмов должны быть на стадии разработки или начального производства. Конкурсный прием заявок уже стартовал. Он продлится до конца октября. После этого организаторы сформируют шорт-лист проектов, которые представят на публичной защите в рамках фестиваля «Прометей».

Информационный обзор редакции. 16+

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