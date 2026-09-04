На деловой программе фестиваля «Прометей» будут обсуждать, как кинематограф может раскрыть тему промышленности

Фестиваль индустриального кино «Прометей» будет включать еще и деловую программу. Организаторы говорят, что она станет площадкой для открытого диалога между кинематографистами и представителями промышленности.
Деловая программа фестиваля «Прометей» будет включать питчинг неигровых проектов, мастер-классы от практиков индустрии, панельные дискуссии и круглые столы. Участники будут обсуждать, как современный кинематограф может рассказывать о промышленности, технологиях и людях труда, раскрыв производственную тематику для современной аудитории. По словам организаторов «Прометея», представители предприятий и киноиндустрии получат площадку для создания новых проектов.
Напомним, с 15 по 18 октября в Перми впервые пройдет фестиваль индустриального кино. Он будет включать конкурсную и внеконкурсную программы, в рамках которых пройдут показы документальных, игровых полнометражных и короткометражных фильмов.
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