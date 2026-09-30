Фестиваль «ЛАМПА» назвал новые имена в составе жюри: рассказываем, какие еще звездные гости приедут в Пермь

В 2026 году состав жюри «ЛАМПЫ» пополнился новыми именами. Конкурсную программу в Перми будут оценивать актриса фильма «Красавица» и «Огонь» Стася Милославская, главная героиня сериала «Раневская» Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса «Трудных подростков» и певица Анастасия Крылова, актриса «Нулевого пациента» и «Эпидемии» Виктория Агалакова, режиссер «Богатырей» и «Поехавшей» Антон Маслов, блогер, певица и актриса Таисия Курбатова.

В составе детского жюри тоже случилось пополнение. Работы в номинации «Особый фокус» будут оценивать актер «Майора Гром» и «СуперИвановых» Елисей Чучилин, один из героев сериала «Пингвины моей мамы 2» Платон Саввин, певица и финалистка шоу «Голос. Дети» Аделия Загребина. Председателем жюри станет режиссер, актер и продюсер Антон Богданов.