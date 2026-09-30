Фестиваль «ЛАМПА» назвал новые имена в составе жюри: рассказываем, какие еще звездные гости приедут в Пермь

Оргкомитет фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА» объявил состав жюри. В него вошли зарубежные режиссеры, известные актеры, кинодеятели, представители СМИ и блогеры.
В 2026 году состав жюри «ЛАМПЫ» пополнился новыми именами. Конкурсную программу в Перми будут оценивать актриса фильма «Красавица» и «Огонь» Стася Милославская, главная героиня сериала «Раневская» Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса «Трудных подростков» и певица Анастасия Крылова, актриса «Нулевого пациента» и «Эпидемии» Виктория Агалакова, режиссер «Богатырей» и «Поехавшей» Антон Маслов, блогер, певица и актриса Таисия Курбатова.
В составе детского жюри тоже случилось пополнение. Работы в номинации «Особый фокус» будут оценивать актер «Майора Гром» и «СуперИвановых» Елисей Чучилин, один из героев сериала «Пингвины моей мамы 2» Платон Саввин, певица и финалистка шоу «Голос. Дети» Аделия Загребина. Председателем жюри станет режиссер, актер и продюсер Антон Богданов.
Жюри фестиваля «ЛАМПА» нужно будет оценить 69 фильмов из 11 стран мира. Они будут представлены в семи номинациях: игровой, документальный и анимационный короткометражный фильм, вдохновляющее кино полного метра, жизнеутверждающий сериал, суперкороткий метр, а также работы в спецноминации для юных режиссеров от 10 до 18 лет «Особый фокус».
Всего на фестиваль «ЛАМПА» в 2026 году приедут порядка 100 участников из России и стран дальнего зарубежья. По словам основателя, президента и генерального продюсера кинофестиваля «ЛАМПА» Ольги Зубковой, в этом году ожидается небывалое количество гостей из-за рубежа. «К нам приедут представители из Ирана, Индии и впервые из Китая. Представлять свои конкурсные работы будут, как уже известные режиссеры: Иван Добронравов, Евгения Шевченко, Оксана Барковская, так и звезды кино и блогинга: Полина Айнутдинова, Кирилл Русин, Максим Логинов», — отметила Ольга Зубкова.
Информационный обзор редакции.6+
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