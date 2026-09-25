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Кино и сериалы

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Фильм Павла Печёнкина «Глубокий тыл» взял Гран-при XXI Международного кинофестиваля

Снятый пермским режиссером, президентом МКФ «Флэартина» Павлом Печёнкиным фильм «Глубокий тыл» получил Гран-при XXI Международного кинофестиваля «Победили вместе». Церемония закрытия прошла в Сочи 23 сентября.

Кадр фильма «Глубокий тыл»

В программе кинофестиваля было 105 фильмов из 23 стран. Работы были представлены в десяти тематических блоках. «Это мировая премьера и уникальная работа. Я смотрел ее сегодня во второй раз и снова поразился: при всем том, что я прожил большую жизнь и хорошо знаю историю своей страны, картина открыла мне столько нового, точного, интересного — потрясающую хронику эпохи!», — отметил президент кинофестиваля «Победили вместе» Валерий Рузин.

Напомним, «Глубокий тыл» рассказывает о тяжелой жизни и работе пермяков в тылу во время Великой Отечественной войны: как девочки-подростки работали взрывниками на калийных рудниках, лаборантки проводили испытания вакцины от тифа немыслимым сегодня способом (через повязки с живыми паразитами), а домохозяйки стали шахтерами-передовиками.

Информационный обзор редакции. 12+

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