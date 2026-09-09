Начался показ выпусков «Диалогов о животных» из Пермского зоопарка

Съемки программы о животных в Перми проходили в мае и июне 2026 года. Главными героями выпусков стали обитатели зоопарка и те, кто о них заботиться. В «Диалогах о животных» покажут и служебную зону, в частности, секреты тренингов, процесс подготовки рационов, работу ветеринаров.

Первый выпуск получил название «Пермский период. Начало». Всего в серии 14 фильмов, в которых уместилось 50 историй из Пермского зоопарка.

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