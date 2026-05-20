Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Пермском зоопарке начались съемки передачи «Диалоги о животных»

В Перми начались съемки передачи о мире живой природы «Диалоги о животных» с ведущим — биологом Иваном Затевахиным. Они проходят в Пермском зоопарке и будут посвящены ему.

Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram

Героями сюжетов станут обитатели Пермского зоопарка и те, кто заботится о них. Зрителям планируют показать служебную зону зоопарка, процесс тренингов животных и подготовки рациона для них, работу зоологов и ветеринаров.

По словам министра культуры Аллы Платоновой, съемочный процесс продлится в течение двух недель. Итогом станут 14 сюжетов о Пермском зоопарке.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: