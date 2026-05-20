В Пермском зоопарке начались съемки передачи «Диалоги о животных»

В Перми начались съемки передачи о мире живой природы «Диалоги о животных» с ведущим — биологом Иваном Затевахиным. Они проходят в Пермском зоопарке и будут посвящены ему.
Героями сюжетов станут обитатели Пермского зоопарка и те, кто заботится о них. Зрителям планируют показать служебную зону зоопарка, процесс тренингов животных и подготовки рациона для них, работу зоологов и ветеринаров.
По словам министра культуры Аллы Платоновой, съемочный процесс продлится в течение двух недель. Итогом станут 14 сюжетов о Пермском зоопарке.
