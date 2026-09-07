На «Флаэртиану» приедут больше 60 режиссеров: фестиваль документального кино стартует 25 сентября

«Флаэртиана»-2026 объединит сотни кинопоказов, а также встречи с создателями документальных фильмов. На период фестиваля в Пермь приедут больше 60 режиссеров.

В основном конкурсе представят 37 фильмов из 18 стран, в их числе: Южная Корея, Китай, Франция, Иран, Россия. Лучшие картины фестиваля назовут на церемонии закрытия. Решать их судьбу будет профессиональное жюри, председателем которого в этом году станет директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

Внеконкурсная программа включает показ заключительных частей легендарного цикла «Рожденные в СССР» Сергея Мирошниченко, фильмов местных режиссеров, документальное кино для самых маленьких зрителей, а также премьеру фильма «Романовы: предан

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