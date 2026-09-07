Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

На «Флаэртиану» приедут больше 60 режиссеров: фестиваль документального кино стартует 25 сентября

Пермь готовится к одному из главных кинособытий — Международному фестивалю документального кино. В этом году «Флаэртиана» будет проходить с 25 сентября по 1 октября.

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

«Флаэртиана»-2026 объединит сотни кинопоказов, а также встречи с создателями документальных фильмов. На период фестиваля в Пермь приедут больше 60 режиссеров.

В основном конкурсе представят 37 фильмов из 18 стран, в их числе: Южная Корея, Китай, Франция, Иран, Россия. Лучшие картины фестиваля назовут на церемонии закрытия. Решать их судьбу будет профессиональное жюри, председателем которого в этом году станет директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

Внеконкурсная программа включает показ заключительных частей легендарного цикла «Рожденные в СССР» Сергея Мирошниченко, фильмов местных режиссеров, документальное кино для самых маленьких зрителей, а также премьеру фильма «Романовы: предан

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: