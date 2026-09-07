Сын лыжника из Чусового Михаил Девятьяров младший будет участвовать в новых «Титанах»

В новых «Титанах» будут участвовать и олимпийские чемпионы, и звезды шоу-бизнеса. В списке: спортивный гимнаст Никита Нагорный, лыжник Александр Большунов, ски-альпинист Никита Филиппов, фигурист Дмитрий Соловьёв, прыгун в воду Илья Захаров, тхэквондист Алексей Денисенко, пауэрлифтер и боец Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий, биатлонистка Кристина Резцова, Александр Тарасов (T-killah), Олег Майами, Михаил Литвин, Михаил Терёхин, Юлия Власова, Птаха.

Для члена олимпийской сборной России по лыжным гонкам Михаила Девятьярова младшего участие в шоу станет выходом из зоны комфорта. Он рассказал, что «Титаны» будут еще одним способом доказать, что лыжные гонки учат быть готовым ко всему. В случае победы на проекте он собирается купить много лыж для своих спортсменов, чтобы они смогли добиться наилучших результатов.

Спортсмен часто бывает в родном Чусовом, хотя с детства живет в Одинцово Московской области. «Мои последние профессиональные сезоны в лыжном спорте я выступал за Пермский край и тренировался с личным тренером моего отца Вениамином Александровичем Сороковиком. Он живет в Перми. С ним мы всегда на связи, приезжаем в гости друг к другу. В этом году ему исполнилось 90 лет и в честь юбилея мы вместе летали в Сочи тренировать ещё одно поколение спортсменов», — вспоминает Михаил Девятьяров.

Напомним, Пермский край в новых «Титанах» представит также медиабаскетболист и певец Dimma Urih из Красновишерска. Премьера нового сезона шоу запланирована на 13 сентября.

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