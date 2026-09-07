Сын лыжника из Чусового Михаил Девятьяров младший будет участвовать в новых «Титанах»

Новый сезон шоу «Титаны» на телеканале ТНТ соберет 111 сильнейших атлетов страны, среди них — член олимпийской сборной России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, сын советского лыжника из города Чусовой, Михаил Девятьяров младший. Все они будут бороться за 10 млн рублей, проявляя выносливость, координацию, силу и смекалку.
Михаил Девятьяров
В новых «Титанах» будут участвовать и олимпийские чемпионы, и звезды шоу-бизнеса. В списке: спортивный гимнаст Никита Нагорный, лыжник Александр Большунов, ски-альпинист Никита Филиппов, фигурист Дмитрий Соловьёв, прыгун в воду Илья Захаров, тхэквондист Алексей Денисенко, пауэрлифтер и боец Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий, биатлонистка Кристина Резцова, Александр Тарасов (T-killah), Олег Майами, Михаил Литвин, Михаил Терёхин, Юлия Власова, Птаха.
Для члена олимпийской сборной России по лыжным гонкам Михаила Девятьярова младшего участие в шоу станет выходом из зоны комфорта. Он рассказал, что «Титаны» будут еще одним способом доказать, что лыжные гонки учат быть готовым ко всему. В случае победы на проекте он собирается купить много лыж для своих спортсменов, чтобы они смогли добиться наилучших результатов.
Спортсмен часто бывает в родном Чусовом, хотя с детства живет в Одинцово Московской области. «Мои последние профессиональные сезоны в лыжном спорте я выступал за Пермский край и тренировался с личным тренером моего отца Вениамином Александровичем Сороковиком. Он живет в Перми. С ним мы всегда на связи, приезжаем в гости друг к другу. В этом году ему исполнилось 90 лет и в честь юбилея мы вместе летали в Сочи тренировать ещё одно поколение спортсменов», — вспоминает Михаил Девятьяров.
Напомним, Пермский край в новых «Титанах» представит также медиабаскетболист и певец Dimma Urih из Красновишерска. Премьера нового сезона шоу запланирована на 13 сентября.
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