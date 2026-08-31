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В новом сезоне шоу «Титаны» будет участвовать Dimma Urih из Красновишерска: он готов потратить часть выигрыша на местную школу

На телеканале ТНТ стартует четвертый сезон спортивного реалити-шоу «Титаны». В нем примут участие 111 атлетов, которые будут бороться за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей. В их числе — медиабаскетболист и певец Dimma Urih из Красновишерска.

Dimma Urih

Dimma Urih играет за медиакоманду Dawgs: теперь ему стало интересно попробовать себя в новом формате. Он признается, что проект «Титаны» дал шанс проверить, сможет ли он соревноваться равных с людьми, которые посвятили всю свою жизнь спорту.

Испытания для титанов будет создавать искусственный интеллект. В каждом выпуске шоу участников ждет проверка на силу, выносливость и психологическую стойкость, как в команде, так и в одиночку. Dimma Urih считает, что гораздо важнее оставаться человеком, чем побеждать в любых соревнованиях. «В любом спорте есть, как индивидуальные испытания, так и командные. А, если ты, как некоторые участники "крысишь" и радуешься чужим поражениям, то потом это тебя тоже настигнет: ты окажешься с этим человеком в одной команде и вам будет трудновато взаимодействовать друг с другом. Это же не сражение "не на жизнь, а на смерть", а всего лишь соревнование, в котором, как и в жизни нужно оставаться человеком», — поделился музыкант.

В случае победы Dimma Urih собирается потратить часть призового фонда на улучшение школы №1 в Красновишерске. Он с теплотой говорит о своем родном городе. «Мне нравится, когда говорят не просто из Пермского края, а из Красновишерска. У города есть свое название. Сейчас я живу в Москве, но родители и бабушка остались там. Все теплые воспоминания о детстве, веселье и радости связаны с Красновишерском. Природа там уникальная, и я всегда с радостью приезжаю домой, чтобы отдохнуть и попутешествовать», — отметил Dimma Urih. 

Информационный обзор редакции. 16+

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