Начинается прием заявок на первый фестиваль индустриального кино «Прометей»

Заявки на участие в фестивале «Прометей» планируют собирать до конца августа. На конкурсную программу принимают корпоративные фильмы, посвященные предприятиям, их истории, ценностям и выпускаемой продукции, созданные на раньше 2025 года (хронометраж не больше 30 минут). Победителей будут определять в десяти номинациях:

Лучший сценарий

Лучший герой

Лучшая героиня

Лучший фильм для внутренней аудитории

Лучший фильм для внешней/широкой аудитории

Лучший анимационный фильм

Лучшее использование ИИ

Прорыв года

Гран-при фестиваля

Инновационный прорыв

На внеконкурсную программу ждут индустриальные (производственные) фильмы прошлого и современности отечественного и мирового кинематографа. По словам организаторов, на фестивале «Прометей» планируется также насыщенная деловая программа для содержательного диалога креативных и промышленных индустрий: мастер-классы, ворк-шопы, спикер-сессии.

Информационный обзор редакции. 16+