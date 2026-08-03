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Кино и сериалы

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Начинается прием заявок на первый фестиваль индустриального кино «Прометей»

Первый Международный фестиваль индустриального кино «Прометей» начинает прием заявок. Событие, призванное осмыслить с помощью кинематографа развитие науки, технологий и промышленности, будет проходить в Перми с 15 по 18 октября.

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Заявки на участие в фестивале «Прометей» планируют собирать до конца августа. На конкурсную программу принимают корпоративные фильмы, посвященные предприятиям, их истории, ценностям и выпускаемой продукции, созданные на раньше 2025 года (хронометраж не больше 30 минут). Победителей будут определять в десяти номинациях:

  • Лучший сценарий
  • Лучший герой
  • Лучшая героиня
  • Лучший фильм для внутренней аудитории
  • Лучший фильм для внешней/широкой аудитории
  • Лучший анимационный фильм
  • Лучшее использование ИИ
  • Прорыв года
  • Гран-при фестиваля
  • Инновационный прорыв

На внеконкурсную программу ждут индустриальные (производственные) фильмы прошлого и современности отечественного и мирового кинематографа. По словам организаторов, на фестивале «Прометей» планируется также насыщенная деловая программа для содержательного диалога креативных и промышленных индустрий: мастер-классы, ворк-шопы, спикер-сессии.

Информационный обзор редакции. 16+

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