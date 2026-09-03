Спектакль «Географ глобус пропил» собираются показать в кино

«Географ» на большом экране — это совместный проект ТТ и Пермской синематеки «Театр в кино». Специальными гостями кинопоказа станут артисты Сергей Детков (Служкин) и Евгения Барашкова (Ветка), с которыми зрители обсудят увиденное.

Напомним, «Географ глобус пропил» поставила в мае 2013 года режиссер Елена Невежина. В 2025-м постановку вывели из репертуара ТТ.

Информационный обзор редакции. 16+