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Спектакль «Географ глобус пропил» собираются показать в кино

Архивный спектакль Театра-Театра «Географ глобус пропил» вернется. Постановку по мотивам одного из самых известных романов Алексея Иванова собираются показать в кино 5 сентября.

Алексей Гущин

«Географ» на большом экране — это совместный проект ТТ и Пермской синематеки «Театр в кино». Специальными гостями кинопоказа станут артисты Сергей Детков (Служкин) и Евгения Барашкова (Ветка), с которыми зрители обсудят увиденное.

Напомним, «Географ глобус пропил» поставила в мае 2013 года режиссер Елена Невежина. В 2025-м постановку вывели из репертуара ТТ.

Информационный обзор редакции. 16+

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