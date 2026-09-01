Акция «Дни доброго кино» впервые откроет специальную программу для детей и подростков фестиваля «ЛАМПА»

«Дни доброго кино» — масштабная трансляция в образовательных учреждениях специальной подборки короткометражных фильмов из золотой коллекции Международного кинофестиваля «ЛАМПА» с комплектом методических материалов и прямым включением известных актеров. В 2026 году в числе звездных участников — председатель детско-молодежного жюри кинофестиваля «ЛАМПА», актер Даниил Муравьёв («Артек. Большое путешествие», «Легенды «Орленка», «Плакса») и член жюри «ЛАМПЫ-2026», актриса Ольга Смирнова («Холод», «Первая ракетка», «Стиляги») и другие.

В 2025 году акция «Дни доброго кино» установила рекорд как самый массовый онлайн-кинопоказ в России. Ведущей масштабного кинопоказа будет амбассадор «Дней доброго кино», актриса Ева Смирнова («Чебурашка», «Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые»). «Ламповые, короткометражные фильмы "Дней доброго кино" за 10-15 минут отвечают нам на самые важные вопросы. Показывают ориентиры, помогают поверить в себя! Героям этих фильмов на самом деле хочется подражать, потому что они "не пластмассовые", они очень похожи на нас с вами. Я уверенна, что эти фильмы сделают нас настоящими друзьями!», — делится Ева Смирнова.

Организаторы рассказали, что запевающий урок акции в этом году торжественно откроет специальную программу для детей и подростков в рамках кинофестиваля «ЛАМПА». Сам фестиваль импакт-кино в этом году пройдет с 9 по 11 октября.

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