Появились фотографии со съемок новой семейной комедии о воре в заложниках у ребенка: ее продюсирует Антон Богданов

Режиссером комедии выступил Данил Акутин — картина стала его первой полнометражной работой. Для кинокомпании «Проспект мира» это тоже новый опыт. «И для нас "Не слипнется!" во многом дебют: впервые мы выступаем в роли продюсеров полнометражного фильма и запускаем проект вместе с режиссером-дебютантом. Конечно, это немного тревожно — есть тот самый приятный мандраж. Как художественный руководитель проекта я много работал с ребятами над сценарием, визуальным решением, над тем, каким они видят это кино. Получается, что здесь мы все в каком-то смысле дебютируем вместе. Но при этом есть очень хорошее, теплое предчувствие», — поделился своими впечатлениями от съемочного процесса Антон Богданов.

«Не слипнется!» —история о воре-неудачнике, который оказывается в заложниках у 7-летнего сына сурового полицейского. В обмен на свободу вор помогает мальчику создать уникальный лечебный мед и спасает разрушающуюся семью майора.

Главные роли в новой комедии исполнили Дмитрий Гирев, Гоша Токаев, Константин Каримов, Юрий Дормидонтов, Антон Богданов и другие. Премьера запланирована на весну 2027 года.

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