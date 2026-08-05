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Кино и сериалы

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Пермяки, создавшие фильмы про Ивана Семенова, вывели на площадку новую комедию: она о мальчике, взявшем в заложники вора

Пермский актер, режиссер и продюсер Антон Богданов («Елки», «Красавица», «Иван Семенов») вывел на съемочную площадку новую комедию «Не слипнется». Он выступает художественным руководителем проекта.

Михаил Шулятьев/ВКонтакте

По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», сценарий вырос в Кинолаборатории WRAP, созданной Ассоциацией женщин-продюсеров, АКИ и ГЭС-2. Его написали пермский сценарист и продюсер Михаил Шулятьев («Елки», «Красавица», «Иван Семенов») и Филипп Первов.

По сюжету вор оказывается в заложниках у мальчика с диабетом, который оказывается сыном майора полиции. Преступник в обмен на свободу помогает парнишке создать лечебный мед и заодно спасает семью майора. Режиссером комедии «Не слипнется» выступит Данил Акутин (актер сериалов «Ласточка», «Мамы чемпионов»), это будет его дебютная работа. В основном касте — Дмитрий Гирев, Гоша Токаев, Константин Каримов, Юрий Дормидонтов и другие. Премьера сладкой комедии запланирована на весну 2027 года.

Информационный обзор редакции.

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