Пермяки, создавшие фильмы про Ивана Семенова, вывели на площадку новую комедию: она о мальчике, взявшем в заложники вора

По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», сценарий вырос в Кинолаборатории WRAP, созданной Ассоциацией женщин-продюсеров, АКИ и ГЭС-2. Его написали пермский сценарист и продюсер Михаил Шулятьев («Елки», «Красавица», «Иван Семенов») и Филипп Первов.

По сюжету вор оказывается в заложниках у мальчика с диабетом, который оказывается сыном майора полиции. Преступник в обмен на свободу помогает парнишке создать лечебный мед и заодно спасает семью майора. Режиссером комедии «Не слипнется» выступит Данил Акутин (актер сериалов «Ласточка», «Мамы чемпионов»), это будет его дебютная работа. В основном касте — Дмитрий Гирев, Гоша Токаев, Константин Каримов, Юрий Дормидонтов и другие. Премьера сладкой комедии запланирована на весну 2027 года.

Информационный обзор редакции.