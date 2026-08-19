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Появился трейлер исторической драмы о последних годах жизни Романовых: ее эпизоды снимали на Сибирской улице

Появился первый трейлер исторической драмы «Романовы: преданность и предательство». Картина посвящена последним годам жизни Николая II и его семьи, она готовится к выходу 24 сентября.

Съемки фильма про семью Романовых частично проходили в Пермском крае: на Сибирской улице у «Королевских номеров», в сквере у театра оперы и балета, в Доме Мешкова, Вознесенско-Феодосиевской церкви. Местами действия стали также Царское село, Архангельске, Тобольск и Сараево.

Главные роли в исторической драме исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов и Мария Маслова. В роли Григория Распутина появится Дмитрий Дюжев.

Информационный обзор редакции.12+

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