Появился трейлер исторической драмы о последних годах жизни Романовых: ее эпизоды снимали на Сибирской улице

Съемки фильма про семью Романовых частично проходили в Пермском крае: на Сибирской улице у «Королевских номеров», в сквере у театра оперы и балета, в Доме Мешкова, Вознесенско-Феодосиевской церкви. Местами действия стали также Царское село, Архангельске, Тобольск и Сараево.

Главные роли в исторической драме исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов и Мария Маслова. В роли Григория Распутина появится Дмитрий Дюжев.

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