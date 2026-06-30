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Кино и сериалы

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Известна дата премьеры фильма про последние дни семьи Романовых: часть сцен снимали в Перми

Стала известна дата выхода в кинотеатрах фильма «Романовы: преданность и предательство». Картина повествует о последних днях жизни императорской семьи, ее съемки частично проходили в Перми — на Сибирской улице и в Доме Мешкова.

Пермская кинокомиссия

Фильм «Романовы: преданность и предательство» готовятся выпустить во всероссийский прокат 24 сентября. В конце августа его планируют представить на кинофестивале «В кадре: огни большого города» в Санкт-Петербурге, сообщает «Сургут-Инфортм-ТВ» со ссылкой на генерального продюсера картины Олега Урушева («Тобол», «Анна Каренина»).

Съемки фильма «Романовы: преданность и предательство» проходили также в Царском селе, Архангельске, Тобольске и Сараево. По данным «Мосфильма», большой проект включает в себя не только полнометражный фильм, но и 12-серийную телевизионную версию.

Информационный обзор редакции. 18+

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