Известна дата премьеры фильма про последние дни семьи Романовых: часть сцен снимали в Перми

Фильм «Романовы: преданность и предательство» готовятся выпустить во всероссийский прокат 24 сентября. В конце августа его планируют представить на кинофестивале «В кадре: огни большого города» в Санкт-Петербурге, сообщает «Сургут-Инфортм-ТВ» со ссылкой на генерального продюсера картины Олега Урушева («Тобол», «Анна Каренина»).

Съемки фильма «Романовы: преданность и предательство» проходили также в Царском селе, Архангельске, Тобольске и Сараево. По данным «Мосфильма», большой проект включает в себя не только полнометражный фильм, но и 12-серийную телевизионную версию.

Информационный обзор редакции. 18+